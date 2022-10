Ligue Europa : A Monaco, Nübel grandit de plus en plus

Alexander Nübel est un gardien heureux. Dimanche, à Montpellier, il a enfin gardé sa cage inviolée (2-0). Ce n'était que la quatrième fois en 15 rencontres cette saison. Le ratio est faible. Et, forcément, le gardien allemand de 26 ans, prêté à Monaco par le Bayern Munich pour la deuxième saison consécutive, souhaiterait vivre ça plus souvent. "On a pris un peu trop de buts en fin de match récemment", souligne-t-il, en restant toutefois absolument conscient que, lui et Monaco, avec quatre victoires consécutives, ont enfin lancé leur saison. "On se trouve de mieux en mieux, acquiesce-t-il. On joue un bon football."

"Plusieurs mois d'adaptation"

Sur un plan personnel, il a enfin démontré ce talent que les dirigeants monégasques avaient vanté à son arrivée. "Je me sens bien et épanoui, reconnaît-il. L'an dernier, mes débuts n'ont pas été faciles. J'ai mis plusieurs mois à m'adapter. Aujourd'hui, j'ai plus de connexions avec les autres, on se connait mieux. C'est plus facile de jouer ensemble. C'est très important pour un gardien de jouer en confiance."

Son entraîneur le perçoit aussi. "Il a grandi ces sept derniers mois, précise Philippe Clement. Il prend confiance et maîtrise mieux les approches de son métier. C'est de son fait mais aussi de celui de Frederic (De Boever, entraîneur des gardiens, NDLR), de Thomas (Didillon) et Yann (Lienard), avec qui il s'entend bien."

La relation entre De Boever et Nübel est effectivement bonne. D'autant plus que l'Allemand est moins contesté à son poste que l'an passé. Son N.2 d'alors, le Polonais Radoslaw Majecki, avait des revendications. Il a été prêté au Cercle Bruges. Didillon et Lienard, respectivement N.2 et 3, acceptent mieux leur rôle. "Tout est clair, précise Nübel. Je suis un joueur différent par rapport au moment où je suis arrivé. Je joue toutes les semaines. Mon rythme est meilleur, ma confiance en moi également. Je me suis développé. J'ai gagné en rapidité, en vitesse d'exécution. Le temps passé à jouer pour Monaco m'aide à me développer.

"Potentiel Top 10 européen"

Pourtant, Clement le sait perfectible. "Il a encore un gros potentiel à développer et peut entrer dans le Top 10 européen, prédit-il. Mais il n'est pas encore là." A Trabzon, Nübel, mis en lumière à Schalke, aura l'occasion de montrer son évolution dans un environnement où il sera sous pression. "En Turquie, ce sera fort, savoure-t-il. Une grosse atmosphère comme à Trabzon diffère du championnat et aide à progresser. Il y a une excitation. On attend ces matches avec beaucoup d'envie."

En fin de saison, il sera sous contrat avec le Bayern, où il ne souhaite pas retourner tant que Manuel Neuer, l'idole, y évolue. Mais il n'anticipe pas. "Je me sens très bien ici, reprend-il. Je ne suis pas perturbé par mon futur. Dans ma tête, il n'y a que Monaco où je veux continuer à progresser." Pour rejoindre la sélection allemande? "Le sélectionneur (Hansi Flick, ex-entraîneur du Bayern, NDLR) me connaît. Sa priorité est d'être prêt pour la Coupe du monde. Il a déjà son groupe. Peut être, la saison prochaine, y aura-t-il une possibilité? Mais ce n'est pas dans mes mains. Je dois juste continuer à être régulier et bon."