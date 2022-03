Après une série de résultats catastrophiques (deux points engrangés contre Lorient, Bordeaux et Reims en championnat, et une élimination à Nantes en Coupe), Monaco a donc réagi à Marseille. Mais le niveau de performances de l'équipe de la Principauté est trop sinusoïdal. Cette embellie nécessite confirmation. Cela tombe bien, Monaco s'attaque à du lourd lors de ces deux prochaines semaines. En L1, les Rouge et Blanc se déplaceront à Strasbourg, puis recevront Paris. En parallèle, ils ont l'obligation de se qualifier pour les quarts de C3. Monaco doit donc impérativement se défaire de Braga, tenant de la Coupe du Portugal et actuel 4e de son championnat.

"Après avoir perdu des points qu'on n'aurait pas dû, arrivent les matches compliqués", reconnaissait Gelson Martins avant Marseille. "Il n'y a plus de place pour l'erreur mais on peut battre tout le monde", assurait-il. Après l'OM, Martins compte ainsi faire tomber Braga, "au style offensif, et contre qui l'opposition sera intéressante", selon lui.

Se rappeler au souvenir des Portugais

"Moi? Je suis heureux de revenir au pays", sourit ce Cap-Verdien d'origine, 21 sélections avec le Portugal et la Coupe du monde 2018 au compteur. Pourtant, il n'a plus remis les pieds en Seleção depuis son départ pour le Rocher en janvier 2019. A seulement 26 ans, il est temps de se rappeler au souvenir de ses compatriotes. En juin 2019, après six mois de prêt en provenance de l'Atlético Madrid, Monaco avait déboursé 30 millions d'euros et lui avait offert cinq ans de contrat. Mais ses 106 rencontres disputées depuis trois ans sur le Rocher sont loin d'avoir été convaincantes.

Il en ressort quelques fulgurances. Mais aussi seulement 16 buts, 10 passes. Il en ressort surtout une suspension de six mois pour avoir bousculé à deux reprises l'arbitre Mikaël Lesage un soir d'hiver 2020 à Nîmes. Même après ses excuses, même si le CNOSF a statué en sa faveur lorsque les instances souhaitaient voir sa peine se prolonger après la fin prématurée de la saison suite à la pandémie de Covid, le joueur a mis de longs mois à se remettre de cette erreur. Il s'est reconstruit difficilement après avoir eu "l'impression qu'on (lui) coupait les ailes".

"Il doute plus vite que les autres"

Il en ressort aussi une blessure à un genou en janvier 2021. Niko Kovac, alors entraîneur, l'avait remis sur les bons rails. Il avait retrouvé un niveau correct. Une opération du genou gauche a plombé la suite: 23 rencontres en L1, une non-titularisation en finale de Coupe et des statistiques faméliques (trois buts, deux passes décisives) cadrant mal avec le profil d'un attaquant international portugais. Aujourd'hui, l'entraîneur Philippe Clement ne veut plus voir le joueur stagner. "Gelson a beaucoup de qualités techniques et de vitesse", analyse-t-il. "Mais ses performances sont trop irrégulières au cours d'un match, comme sur une série de matches. Il doit parvenir à plus de constance."

"Cette exigence est une forme de confiance", poursuit le Belge qui a rapidement cerné certaines fêlures chez ce joueur instinctif. Car les événements passés ont eu de quoi déconcerter, voire faire perdre certains repères à cet homme introverti, peu expansif, même dans les vestiaires. "Il doute plus vite que les autres", conclut Clement. "Mais il ne doit pas avoir ces doutes. Il a les qualités pour +tuer+ tous ses adversaires en un-contre-un. Il est donc important de travailler avec des joueurs comme ça, pour leur permettre de grandir et de continuer à évoluer."