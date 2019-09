Les Stéphanois l'ont mauvaise

Les Verts avaient sans doute imaginé un meilleur scénario pour leur retour sur la scène européenne. Las, en déplacement à La Gantoise, Saint-Etienne a connu une première désillusion avec une défaite 3-2 qui pouvait laisser un goût amer aux Stéphanois. La faute notamment au but concédé dès la 2e minute de jeu ou celui encaissé en fin de première période alors que Timothée Kolodziejczak était à terre, les hommes de Ghislain Printant ne prenant pas la peine de sortir le ballon alors qu’ils avaient la possession au début de l’action.

"Évidemment, quand tu commences le match et que tu prends un but au bout d’une minute, tu te tires une balle dans le pied... C’est compliqué de marquer et si on part à 1-0 c’est très compliqué...", a d’ailleurs regretté Romain Hamouma au micro de RMC Sport sitôt la fin du match, renchérissant au sujet d’un deuxième but encaissé: "On a la chance d’égaliser et derrière on est des enfants. On doit sortir la balle pour permettre à Kolo de revenir, mais on ne le fait pas. On prend un deuxième but et ça devient trop compliqué. À la fin, on peut espérer le nul mais c’est très insuffisant globalement."

On se met trop de handicaps. Loïc Perrin

Et le son de cloche était le même dans la bouche du capitaine Loic Perrin. "On prend trois buts à l'extérieur, c'est dur de gagner des matches. Il y a forcément eu des bonnes choses, on a failli revenir sur la fin mais on se met trop de handicaps, a en effet regretté le défenseur stéphanois, fautif sur le troisième but belge. On a été un peu naïfs certaines fois. Il faut que ça nous serve pour la suite."

S’il n’a pas manqué de pointer du doigt les "largesses défensives" de ses joueurs, Ghislain Printant préférait quant à lui tenir un discours mobilisateur. "Les résultats ne sont pas en notre faveur et ne peuvent pas mener à de l'optimisme. À moi le responsable de trouver les bons mots et les remèdes pour vite enrayer cette spirale et goûter à nouveau à la victoire", a en effet confié l’entraîneur stéphanois, ajoutant: "C'est tous ensemble qu'on sortira la tête de l'eau."