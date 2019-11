Le contenu, pas le résultat : à Sainté, toujours le même constat

Saint-Etienne n’a pas su forcer la nature qui est la sienne depuis le début de la campagne européenne. Face à La Gantoise, les Verts ont eu la maîtrise globale. Comme souvent. Ils n’ont pas été particulièrement mis en danger. Comme souvent. Et pourtant, ils ont aligné un quatrième résultat nul consécutif en Ligue Europa. De quoi quitter la compétition avec beaucoup de frustration, puisque les Stéphanois sont d’ores et déjà hors du coup pour une éventuelle qualification pour les 16emes de finale.

« Nous n’avons pas eu assez de justesse et de sang-froid »

Après la rencontre, l’analyse de Claude Puel a plutôt bien résumé le sentiment prédominant sur les performances européennes des Verts. « Je suis satisfait de notre investissement sur ce match, mais c'est une déception d'être éliminés, a résumé le coach de l’ASSE. Notre première période a été de très haut niveau dans tous les secteurs, avec ou sans ballon. Nous avons étouffé l'adversaire avec des situations, mais sur nos temps forts, assez nombreux, nous n'avons pas eu assez de justesse et de sang-froid pour marquer. » Le constat avait déjà été dressé lors de la double confrontation face à Oleksandriya.

Les jeunes ont saisi leur chance

Le dernier quart d’heure du match, où Sainté a évolué en supériorité numérique, a exposé toutes les limites de l’équipe du Forez : des intentions, de l’envie, mais pas suffisamment d’efficacité. « Nous n'étions pas dans le bon tempo, a noté Puel. Nous n'avons pas assez délivré de centres sur Beric qui venait d'entrer. C'est le seul regret sur le contenu. » Malgré cela, le technicien stéphanois a tout de même trouvé des motifs de satisfaction : « Des jeunes joueurs progressent et amènent beaucoup de convictions. Nous avions encore beaucoup de blessés et peu de solutions de rotations. Malgré cela, nous continuons à livrer des matches cohérents. » Mais il en fallait plus pour espérer aller plus loin dans cette compétition.