Les Allemands ont profité d'un CSC de Mitrovic pour ouvrir le score (26e), avant d'être réduits à dix après l'exclusion de Rebic (43e). Mais Liénard a vu rouge à son tour au retour des vestiaires (55e), et les hommes de Thierry Laurey ont définitivement cédé sur des buts de Kostic (60e) et Da Costa (66e). Saint-Etienne et Rennes seront donc les deux seuls représentants français en Ligue Europa cette saison.