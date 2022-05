Feyenoord : "C'est historique", se réjouit Orkun Kokcu

Orkun Kokcu (milieu de terrain du Feyenoord Rotterdam)

"On a tout donné pour sauver ce match nul et on est en finale. A la 70e minute, on était déjà très fatigués. Mais on savait qu'on y était presque et qu'il fallait tenir encore un peu. On a eu quelques contre-attaques, on n'a pas laissé beaucoup d'occasions à Marseille... On était très heureux au coup de sifflet final. Après une dizaine de secondes, on a réalisé. On est en finale, c'est historique. Maintenant on veut la gagner. Ca sera contre la Roma. Je suis très content de les jouer, mais on doit déjà affronter le PSV ce week-end. Quand on voit d'où l'on vient, comment la saison a commencé, on voit la progression de l'équipe, c'est magnifique. On joue tous les uns pour les autres, on est une vraie équipe. Si on gagne, on écrira l'histoire."