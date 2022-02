Le FC Barcelone a concédé le nul contre Naples, jeudi à l’occasion de son barrage aller de la Ligue Europa (1-1). Ferran Torres, l’une de leurs dernières recrues, a permis aux Catalans d’égaliser en seconde période. Toutefois, l’ancien de City n’a pas de quoi fanfaronner au sortir de cette rencontre. S’il a transformé un pénalty, il a en revanche manqué une demi-douzaine d’occasions dans le jeu.

« Si c’était Dembelé, ils le tueraient »

Peiné par sa performance, Torres a éclaté en sanglots après le match. Cette scène a fait beaucoup parler en Espagne. Certains ont jugé que c’était la preuve du dévouement du joueur envers les Blaugrana, et d’autres ont estimé que cela démontre son émotivité et des épaules trop frêles pour supporter la pression inhérente à ce club. Et dans la deuxième catégorie figure un certain Luis Suarez. Non pas l’Uruguayen, mais l’ancienne icône du club.

"Il n'a rien fait de mal, il n'a pas besoin de pleurer, a jugé le premier barcelonais Ballon d’Or. Un footballeur ne doit pas pleurer, il doit s'améliorer. Il n'a rien fait de mal. Si ce que Ferran a raté était ce que (Ousmane) Dembélé a raté, alors ils (les fans) le tueraient. Ferran approche toujours mal le ballon, il ne le regarde même pas". Des propos forts et qui ne sont pas faits pour redonner confiance à l’ancien joueur de Valence.