Emery et Arsenal, comme on se retrouve...

Unai Emery avait déjà eu l'occasion de le dire dès le dernier carré connu, il l'a répété lundi pour le site de l'UEFA, puis encore mercredi en conférence de presse (et ce n'est sans doute pas fini) : Arsenal, bien sûr, c'est du passé. "Je leur suis seulement reconnaissant, je garde les bonnes choses de ma carrière. Il y a toujours un petit coin pour mes anciennes équipes dans mon coeur, mais celui-ci est désormais à Villarreal à 100%." L'ancien coach du Paris Saint-Germain reconnaît toutefois que la connaissance d'une bonne partie de ses anciens joueurs pourrait l'aider. Il cite Alexandre Lacazette, Pierre-Emerick Aubameyang, Gabriel Martinelli, Buyako Saka, Bernd Leno, Nicolas Pépé, Hector Bellerin, Mohamed Elneny...



Arrivé avec la lourde tâche, finalement insurmontable, d'être le premier à succéder à Arsène Wenger, on en oublierait presque que le technicien espagnol était encore présent la saison dernière. Il n'a pas fait pire que Mikel Arteta. Toujours plein de bienveillance, Emery couvre son jeune compatriote et collègue de louanges, rappelant que les Gunners peuvent être attrayants avec lui et qu'il amène ce bagage d'avoir joué pour Wenger puis fait ses classes avec Pep Guardiola.

Pour sa seule saison pleine à Arsenal, Emery a tout de même eu le temps de prouver son incroyable réussite en Ligue Europa : il a en effet atteint la finale 2019, perdue contre Chelsea (0-3), après avoir déjà remporté trois fois de suite la compétition avec Séville, de 2014 à 2016. En cas de nouveau succès final, il deviendrait le quatrième entraîneur de l'histoire à remporter quatre fois une des deux Coupes d'Europe, après Giovanni Trapattoni, Bob Paisley et José Mourinho.



Emery a eu l'occasion de rappeler, aussi, qu'il avait déjà affronté certains de ses anciens clubs. Au-delà des retrouvailles en Liga, où il a donc dirigé Valence et Séville avant Villarreal, c'est justement une demi-finale de Ligue Europa entre ses deux premiers clubs espagnols qui revient en mémoire. En 2014, alors qu'il venait de rejoindre le club andalou, les Sévillans avaient arraché une incroyable qualification : vainqueurs 2-0 au match aller à domicile, ils étaient menés 3-0 au retour avant que Stéphane Mbia marque dans le temps additionnel pour arracher le 3-1 et la finale.



Retrouver un ex-employeur n'est donc pas forcément un problème pour Emery, qui termine de noyer le poisson en déchargeant la pression sur... Robert Pirès, qui a joué à Villarreal après Arsenal : "Demandez-lui quelle équipe il soutient !" L'international français, après six ans chez les Gunners, était parti en 2006, quelques mois après avoir éliminé son futur club en demi-finales (déjà) de Ligue des Champions. Il était ensuite resté quatre années en Espagne.