Eintracht Francfort : Kevin Trapp, de l'échec au PSG à une finale de Ligue Europa

"Je n'ai joué qu'une finale dans ma carrière, une finale de coupe de France (victoire 2-0 contre les Herbiers en 2018 ndlr), mais jamais de finale internationale. C'est quelque chose de très spécial", s'enthousiasme le portier de 31 ans, qui a retrouvé à Francfort un rôle de leader dont il avait besoin pour s'épanouir complètement. Cette saison, le numéro Un de l'Eintracht a encore franchi une marche. Le déclic est arrivé début octobre, lors d'une retentissante victoire sur la pelouse du Bayern Munich (2-1). Trapp, en état de grâce, a écoeuré les attaquants bavarois pour maintenir son équipe dans le match, jusqu'au but vainqueur de son coéquipier Filip Kostic à la 83e minute. "Ce match l'a vraiment fait grandir. Cette performance restée dans les annales a été un tournant pour lui", rappelle le quotidien de Francfort FAZ avant la finale de mercredi à Séville.

Zlatan

Figure emblématique du club, où il est arrivé pour la première fois en 2012, à 21 ans, l'homme est apprécié pour son discours toujours posé mais ferme, et sa capacité à gérer les situations difficiles. Et s'il ne porte pas le brassard, il n'en est pas moins un "capitaine de vestaire", selon l'expression de son entraîneur Oliver Glasner. Son aura après de ses coéquipiers vient de ses talents personnels. Lui qui avoue avoir souffert au début à Paris de ne pas parler français maîtrise aujourd'hui cinq langues couramment: allemand, anglais, français, espagnol et portugais, et un peu d'italien. "Ca m'aide à mieux communiquer avec les nouveaux joueurs. Si je peux aider quelqu'un à se sentir bien, je le fais volontiers", dit-il. Parti trois ans au PSG (2015-2018), il n'y a été titulaire qu'une saison et demie, avant de perdre sa place au profit d'Alphonse Aréola.

L'expérience a été difficile, mais il reconnaît que travailler au quotidien avec des personnalités comme Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva ou Marquinhos a été une chance: "Il y avait des choses à apprendre de ces joueurs-là, dit-il. Ca m'a beaucoup aidé à progresser et j'essaye maintenant de transmettre à Francfort ce que j'ai pris là-bas". Son retour à Francfort a été un nouveau départ. "Pour moi, reconnaît-il, il était important d'arriver dans un club où je pouvais continuer à me développer personnellement. Tout le monde sait et voit ce que signifie ce club pour moi. Cet environnement, et les fans, tout ce que nous vivons ici ne se trouve pas dans beaucoup de clubs".

Produits vegan

Sa sérénité, ce professionnel rigoureux la cultive grâce à une vie en dehors du football. Fan de moto, il a aussi lancé une entreprise de produits vegan: "J'ai besoin d'autres choses, dit-il, qui me font déconnecter du stress quotidien et auxquelles je puisse penser. Tout ce qui est important pour moi pour prendre du plaisir, au final, m'aide à être meilleur sur le terrain". En Bundesliga cette saison, Francfort a modestement terminé en 11e position, mais c'est en Ligue Europa que l'équipe a montré son caractère, avec trois renversements de situation dans les dernières secondes au long du parcours, plus une victoire abracacabrante 3-1 à Barcelone au retour en quart de finale. A chaque fois, Trapp a été impeccable tant dans sa cage que dans son rôle de leader des lignes arrières. Ces talents, sur et hors du terrain, lui donnent des atouts pour être le troisième gardien de l'équipe d'Allemagne au Mondial au Qatar, derrière Manuel Neuer et Marc Andre ter Stegen. Mais pour l'heure, il refuse même d'évoquer la question. Son seul horizon est la finale contre les Rangers.