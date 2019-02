Resté sur le banc lors des deux derniers matches de Chelsea, Olivier Giroud est relancé par Maurizio Sarri pour le 16e de finale aller de Ligue Europa à Malmö, ce jeudi soir.

Pedro Rodriguez et Willian sont les ailiers du jour, alors qu’Eden Hazard, Gonzalo Higuain ainsi que N’Golo Kanté sont relégués sur le banc.

Here is your Chelsea team to face Malmo! #MALCHE pic.twitter.com/Mve4MhVHR4