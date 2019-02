Chelsea et Giroud retrouvent le moral

D'après plusieurs tabloïds britanniques, Maurizio Sarri aurait jusqu'à la fin du mois de février pour faire ses preuves comme manager de Chelsea, sous peine de se faire virer sans ménagement par le président Roman Abramovich. Les deux hommes auraient à peine échangé quelques mois depuis l'intronisation de l'Italien en remplacement de son compatriote Antonio Conte... Et voilà que l'équipe londonienne reste sur deux corrections reçues à l'extérieur en championnat, sur la pelouse de Bournemouth (4-0), puis dimanche dernier à l'Etihad Stadium face au Manchester City de Josep Guardiola (6-0). Olivier Giroud avait peut-être payé au prix fort la déconvenue subie face aux Cherries, puisqu'il n'avait pas été invité à prendre part aux deux rencontres suivantes, le naufrage à Manchester donc, et le petit festival offensif qui avait précédé face à Huddersfield (5-0).

Mais ce jeudi soir, puisque l'ancien entraîneur du Napoli avait décidé de faire tourner au moment de rendre visite à Malmö en 16e de finale aller de Ligue Europa, l'avant-centre des champions du monde 2018 était titularisé, au contraire de N'Golo Kanté, Eden Hazard ou Gonzalo Higuain, envoyés sur le banc au coup d'envoi. Le coach souhaitait sans doute apporter du sang neuf dans son équipe après l'humiliation de dimanche dernier, mais aussi éviter de trop solliciter ses cadres alors que se dessine un rendez-vous face à Manchester United à Stamford Bridge, lundi prochain en 8e de finale de la FA Cup. Il ne s'attendait peut-être pas à voir son équipe autant bousculée, notamment durant la première demi-heure de la première période, puis sur le premier quart d'heure du deuxième acte, mais le sang-froid et l'expérience londonienne ont suffi pour assurer la victoire (1-2).

Ross Barkley avait frappé le premier (0-1, 30e), et c'est Olivier Giroud lui-même, d'une jolie "Madjer" avant l'heure de jeu (0-2, 58e), qui offrait le break aux siens. En plein coeur de la domination suédoise et des assauts répétés sur le but de Kepa Arrizabalaga, l'ancien Montpelliérain arrivait à point nommé pour refroidir aussi les ardeurs d'un public local bouillant, rêvant de l'exploit de ses protégés. Finalement, malgré la réduction de l'écart en fin de match (1-2, 80e), ce sont bien les Blues qui aborderont le match retour dans les meilleures conditions jeudi prochain. Giroud devrait par ailleurs également disputer cette manche retour, et au contraire assister depuis le banc au coup d'envoi du choc face aux Red Devils lundi prochain...