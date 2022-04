"Ce que j'ai vécu ici en 2017 est oublié", plaisante Trapp

"Je n'ai pas les mots pour dire ce que je ressens, ce que l'on ressent en tant qu'équipe. On a appliqué notre plan à la perfection. On s'est sentis comme à Francfort, ça a été incroyable, c'était extraordinaire de sentir cela. C'est pour cela qu'on est restés après le match, pour passer du temps avec les supporters, qui ont fait un effort pour être avec nous. Une grande fierté, beaucoup de joie. Leur soutien a été incroyable, on n'a vu que du blanc partout. Ca a été très émouvant. Cela fait des années que je joue, et j'ai rarement vécu cela. Et avant que vous ne me posiez la question, oui, ce que j'avais vécu ici en 2017 est bien oublié maintenant".