Tombeur du FC Porto en huitièmes de finale de la Ligue Europa (0-1 ; 1-1), l'Olympique Lyonnais défiera West Ham en quarts de finale de la compétition, les 7 et 14 avril prochains. Un tirage qui a engendré une réaction plutôt positive de la part de Peter Bosz, ce vendredi en conférence de presse, à deux jours du déplacement de Lyon à Reims, dimanche lors de la 29ème journée de Ligue 1 (17h05). "C'est bon ! C'est une bonne équipe mais il n'y a que des bonnes équipes en quarts. On va à Londres. J'ai vu un de leurs matchs contre Arsenal, c'était un bon match, mais ça fait longtemps (15 décembre). Quand tu es 6ème en Premier League, c'est pas mal. Nous, on est dixièmes. J'ai travaillé avec Yarmolenko à Dortmund, on va regarder plus tard cette équipe, on a le temps. On va essayer d'arriver en mai dans cette compétition...", a notamment affirmé le technicien hollandais dans des propos relatés par L'Equipe.

Une demi-finale contre le Barça pour l'OL ?

Dernier représentant de Ligue 1 encore en lice en Ligue Europa après l'élimination de l'AS Monaco contre Braga (2-0 ; 1-1), Lyon a également eu un aperçu de la suite éventuelle de son parcours. Si jamais les coéquipiers de Lucas Paqueta venaient à se qualifier en demi-finale, il faudrait alors affronter le vainqueur de la confrontation entre Francfort et le FC Barcelone. Pas forcément un cadeau aux yeux de Vincent Ponsot, le directeur général du football de l'OL, qui s'est confié au micro de RMC Sport. "L’ambition on l’affiche depuis le début, et on savait qu’on aurait de gros adversaires. C’est vrai que là, le parcours potentiel avec West Ham puis potentiellement le Barça en demi-finale, qui devra battre Francfort, c’était difficile de faire pire. On jouera crânement notre chance", a-t-il concédé.

Afin de performer au mieux, Lyon devra régler son irrégularité dans les performances. Pour Bosz, l'ambition est d'être au niveau lors des matchs en Ligue 1, alors que son équipe pointe à la 10ème position du classement. "J’ai du mal à expliquer la différence de niveau dans nos performances en Europe et en championnat. Pour moi, il reste dix matchs en championnat et c’est loin d’être fini. J’espère finir sur une série et avec les autres matchs entre concurrents directs, on ne sait jamais ce qui peut se passer", a-t-il assuré.