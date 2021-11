Betis Séville : Fekir prend très cher

Nadie va a decir nada de la actitud de Bellerín, Rodri y el resto?

Le 4 novembre dernier, il avait pété les plombs. Lors de la 4eme journée de Ligue Europa et de la rencontre entre le Bayer Leverkusen et le Betis Séville (4-0 pour l’équipe allemande), Nabil Fekir avait craqué en fin de soirée. L’international français de la formation sévillane, titularisé comme très souvent en position de numéro 10 au côté de Joaquin, Ruibal et Iglesias avait vu rouge pour un très vilain geste.Celui qui a été sacré champion du monde en 2018 avec l’équipe de France, avant d’être moins présent chez les Bleus ces dernières années, avait saisi à la gorge le milieu allemand Kerem Demirbay qui lui avait dégagé le ballon dans les pieds. Fekir n’avait pas apprécié cette pure provocation et avait dégainé un coup de sang retentissant en pinçant aussi fortement l’oreille de son adversaire. L’arbitre, l’Anglais Anthony Taylor, avait alors décidé d’expulser directement les deux joueurs à la 90eme minute. L’ancien Lyonnais savait depuis qu’il allait écoper d’une lourde suspension et celle-ci est tombée.Nabil Fekir a été suspendu trois matchs de la part de la commission de discipline de l’UEFA. Les prochaines rencontres de la C3, le joueur de 28 ne les verra pas. L’ex-élément de l’OL sera privé des deux derniers matchs de groupe du Betis Séville contre Ferencvaros et le Celtic Glasgow. Fekir ratera également un possible 16eme ou 8eme de finale aller de Ligue Europa. Après les quatre premières journées de la « petite » Coupe d’Europe, l’équipe andalouse est deuxième du classement (2 victoires, 1 nul et 1 défaite), trois points derrière Leverkusen.