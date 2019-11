ASSE: Saliba coupé dans son élan

Claude Puel a annoncé le forfait de William Saliba pour le match de Ligue Europa contre Oleksandria, ce mercredi en conférence de presse.

"En plus de Monnet-Paquet, pour une longue absence, d'Abi, Cabaye et M'vila, il y a Saliba qui sera absent pour cette rencontre. Il a pris un coup lors du dernier match (contre Monaco, dimanche, en L1). Il souffre d'une fissure du cinquième métatarse et on verra la durée de son indisponibilité", dixit le coach des Verts.

Et d’ajouter: "C'est difficile pour lui, d'abord, car il était très bien et en progression constante. Cela l'est ensuite pour nous, comme à chaque fois que l'on perd des joueurs. Mais on a un groupe qui vit bien et qui, depuis mon arrivée, a relevé le challenge, et on a réussi à avancer. À nous de mettre les ingrédients nécessaires pour continuer à avancer."