ASSE-Printant: "On connaît beaucoup moins La Gantoise"

Ghislain Printant était en conférence de presse mercredi, à la veille du premier match de Saint-Etienne en Ligue Europa à La Gantoise (première journée du groupe I).

"On les connaît beaucoup moins que nos adversaires habituels, avoue le coach des Verts. On a fait un travail supplémentaire sur leurs individualités."

Le technicien, tout en rappelant la "belle histoire d'amour" entre son club et l'Europe, est conscient que le début de saison est moyen: "On ne pourra plus avoir ces errances, qui sont paradoxales car on a des joueurs d'expérience."