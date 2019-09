ASSE-Hamouma: "On est des enfants"

Romain Hamouma n'a pas mâché ses mots sur RMC Sport, après la défaite de Saint-Etienne jeudi à La Gantoise (3-2, première journée du groupe I en Ligue Europa): "On se tire une balle dans le pied avec ce but encaissé dès la deuxième minute, puis on est des enfants sur la façon dont on gère la blessure de 'Kolo'. Et globalement, c'est insuffisant." Le but du 2-1 pour les Belges, en fin de première période, a été marqué sur un contre alors que Timothée Kolodziejczak était au sol dans la surface adverse. Mais les Stéphanois avaient le ballon et ont continué à jouer.