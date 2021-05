Mikel Arteta, l'entraineur d'Arsenal, est revenu sur l'élimination de son équipe contre Villarreal après le match nul concédé à domicile (0-0). "Nous sommes anéantis, mais il faut féliciter Villarreal qui est en finale. On a tout essayé jusqu'à la dernière minute et sur deux matches, avec ce qu'il s'est passé sur la seconde période, on aurait mérité de remporter cette confrontation. Mais les détails ont fait la différence dans ce match et quand nous avons eu des occasions, on a touché les poteaux deux fois. On a eu trois grosses occasions, eux n'ont rien eu, mais ils sont qualifiés".

Arteta : "On a été trop imprécis"

Selon le manager espagnol, la sortie sur blessure de Granit Xhaka "a totalement changé notre plan de jeu parce qu'on s'était totalement préparé avec Granit à son poste et en première période, on a peiné dans l'utilisation du ballon. On a été trop imprécis avec le ballon, dès la relance en partant de derrière, ce n'était pas propre et ça rend tout beaucoup plus difficile. On était sans doute un peu nerveux aussi. On a changé des petites choses et ça s'est amélioré et on a dominé la seconde période", ajoute Arteta.