Arsenal: Cech ravi de retrouver Rennes

A quelques mois de sa retraite sportive, Petr Cech (36 ans) va retrouver avec Arsenal, en 8e de finale de la Ligue Europa, le Stade Rennais, où il a évolué de 2002 à 2004.

"Quand un gardien de but fait le tirage au sort, de bonnes choses se passent !", s’est réjoui le portier tchèque sur Twitter.

Car c’est l’ancien gardien de Valence Andrés Palop qui était en charge du tirage, vendredi midi à Nyon.

When a goalkeeper makes the draw good things happen!

Quand le gardien de but fait le tirage au sort les bonnes choses se passent !

Cuando el portero hace el sorteo buenas cosas pasan . Gracias .@Palop1 #gkunion pic.twitter.com/aLEheXxvpg