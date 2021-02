Ajax Amsterdam : Ten Hag est prudent avant de défier Lille

L'Ajax Amsterdam se trouve dans une position idéale afin de continuer sa route dans la Ligue Europa version 2020-2021. L'équipe dirigée par Erik ten Hag a, pour rappel, été reversée dans la compétition après sa troisième place en phase de groupes de la Ligue des Champions, terminant derrière Liverpool et l'Atalanta Bergame. Vainqueur lors du seizième de finale aller contre Lille (1-2), l'Ajax n'aborde pas pour autant avec une confiance trop importante la deuxième manche, qui se disputera jeudi soir (18h55).

L'Ajax devra être encore plus juste qu'au match aller pour se qualifier

En conférence de presse, Ten Hag a tenu un discours assez méfiant, notamment car il semble tenir en haute estime l'équipe de Christophe Galtier. "Je suis persuadé que Lille a appris du match aller, et je peux vous dire que c’est tout sauf un hasard si cette équipe est leader de son championnat. Quand on voit la qualité des joueurs sur le terrain, le danger peut venir de partout. Je peux vous dire que si on veut obtenir notre qualification, on devra être encore meilleur que lors du match aller", a assuré le technicien.





Avant la nouvelle confrontation à la Johan Cruiff Arena, l'ancien responsable de la deuxième équipe du Bayern Munich a dicté la marche à suivre : "Lille est un homologue incroyablement pointu. Nous ne devons pas les laisser entrer dans leur rythme. Si nous le faisons, ils peuvent être très dangereux devant le but. Lille a aussi appris de la concurrence en France. Ils s’adapteront également. Il faut qu’on soit dans la même démarche, à vouloir prendre le jeu à notre compte et surtout ne pas leur permettre de prendre confiance."