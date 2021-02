Les Lillois "dégoûtés" par leur "non-match"

Le LOSC allait s'en sortir presque miraculeusement à 1-0 face à l'Ajax, et même encore à 1-1. Au final, la victoire 2-1 des Néerlandais reflète malheureusement le scénario du "non-match" livré par le LOSC et dénoncé par Christophe Galtier après le match : "On a beaucoup manqué d'intensité et de rythme en première période. Nous avons été un peu pris par l'enjeu." "On est tous un peu dégoûtés, confirme Timothy Weah. On aurait dû rester solides, concentrés et déterminés après avoir marqué, mais nous avons encaissé ces deux buts bêtes... On s'est un peu relâchés aussi après le penalty, or c'était un match niveau Ligue des Champions."



Pour Galtier, "la déception n'est pas liée à la défaite, mais au visage de l'équipe" : "J'aurai une discussion avec les joueurs vendredi matin, on doit montrer plus de personnalité." Déjà, après le précédent match en Ligue 1 face à Brest, qui s'était soldé par un triste et inattendu 0-0, le coach des Dogues avait pointé du doigt ce même manque de personnalité pour faire face à un bloc regroupé. Cette fois, c'était face à un tout autre type d'équipe. L'inverse, même. Pour autant, Galtier ne veut "pas chercher d'excuses par rapport aux absents, Xeka et Benjamin André suspendus, ou Burak Yilmaz blessé".



Le technicien aurait toutefois apprécié "plus de maturité et de maîtrise de l'événement" : "C'est important, bien sûr. Je ne veux pas accabler ceux qui ont joué, car l'adversaire a été nettement supérieur, mais il nous faut une remise en question. On est très lucides sur notre prestation. Pour être resté assez longtemps dans le vestiaire après le match, je peux vous dire que tout le monde est conscient. Il y avait moyen de faire beaucoup mieux." La saison dernière, Lille avait été battu deux fois par l'Ajax en C1, 3-0 à Amsterdam puis 2-0 dans le Nord. "Ce match prouve qu'on n'a pas comblé l'écart", conclut Galtier. Sur ce qu'on a vu jeudi soir, espérer une victoire par deux buts d'écart dans moins d'une semaine aux Pays-Bas semble mission quasiment impossible.