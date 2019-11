Zinedine Zidane n'a pas eu de répit en conférence de presse ce lundi. Alors que son Real Madrid défie le PSG en Ligue des Champions mardi soir, le coach tricolore a forcément été questionné sur Kylian Mbappé, préférant éluder, en considérant le natif de Bondy, dont la prolongation à Paris serait en bonne voie, comme un « adversaire comme les autres » : « Qu'est ce cela fait de le voir à Bernabeu ? Rien, c'est un adversaire comme les autres. On connaît les qualités qu'il a, l'importance dans son équipe. Et il faut être prêt, c'est tout. Je le connais depuis très longtemps. Moi je suis d'abord fan de lui en tant que personne. Il est déjà venu faire des essais il y a très longtemps. mais demain c'est un adversaire, je ne veux pas dire plus. »



« Zizou » a ensuite été interrogé sur le cas Gareth Bale, sifflé samedi soir lors de la victoire en Liga face à la Real Sociedad (3-1) après sa provocation en sélection galloise : « Je ne sais pas comment il va, il faut le lui demander. Demain c'est un match important pour tous les joueurs, Bale, moi, les autres. On connaît la situation, ils font une saison magnifique et l'exigence qu'on doit avoir demain doit être supérieure à ce qu'on a eu pour le moment, mais ça nous motive. On aime jouer contre de grands adversaires. », a encore indiqué le coach français.

"Ce n'est pas une revanche, mais c'est un gros match"



Zidane, dont l'équipe avait lourdement chuté au Parc des Princes (3-0) lors du match aller, estime que ce retour ne constitue pas une revanche à prendre pour lui, dont la position avait été fragilisée après la débâcle francilienne : « Ce n'est pas une revanche, mais c'est un gros match, on a envie de montrer ce qu'on arrive à faire de bien dernièrement. Demain, c'est un match pour confirmer tout cela », ajoute l'ancien international français, qui parle du PSG comme d'une équipe « qui fait partie des meilleures au monde ».