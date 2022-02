C’était le match à ne pas rater pour le PSG. Les Parisiens l’ont finalement réussi, et avec la manière qui plus est. Contre l’équipe la plus titrée de l’Europe, l’équipe de Pochettino a sorti une prestation de haute facture. Jusqu’à la 94eme minute, il manquait seulement un but pour matérialiser cette belle sortie et celui-ci a fini par arriver. Le mérite revient à l’inévitable Kylian Mbappé. Le Bondynois a réalisé un magnifique exploit individuel pour délivrer son équipe actuelle, et crucifier celle qu’il pourrait rejoindre l’été prochain (1-0).

Messi a raté un penalty

Comme ils l’avaient promis, les hommes de Pochettino ont élevé leur niveau de jeu lors de ce qui était annoncé comme le match de l’année. Face au leader de la Liga, ils ont mis tous les ingrédients nécessaires à ce genre d’affiches. Seule la finition a manqué aux avant-postes jusqu’à ce coup de génie libérateur de son numéro 7. Ayant eu l’ascendant durant une bonne partie du match, les Franciliens ont acculé leurs opposants. Et ils auraient dû souffler beaucoup plus tôt, d’autant plus qu’ils ont obtenu un penalty. C’est Lionel Messi qui a loupé ce coup de pied arrêté. On jouait alors l’heure du jeu et l’Argentin avait la possibilité de donner l’avantage aux siens suite à une faute de Dani Carvajal sur Mbappé dans la surface. Sa tentative a été finalement repoussée par Thibaut Courtois. Un manqué qui symbolise un peu ses difficultés à Paris.





La Pulga a manqué son duel avec le géant belge mais il n’a pas été le seul dans ce cas. Mbappé a aussi buté à deux reprises sur le dernier rempart merengue (17eme et 50eme). Il y a aussi eu un tir de sa part passé hors cadre (77eme). Le Bondynois a donc longtemps été malchanceux mais sa brillante performance ne pouvait rester sans récompense. Et même s’il n’y avait pas eu ce but, il aura été difficile de lui en vouloir au sortir de ce match, tant il s’est montré remuant. L’international tricolore a martyrisé la défense merengue par ses accélérations, ses dribbles et ses déviations.

Le PSG n’a jamais été inquiété

D’autres Parisiens ont aussi fourni un grand match, permettant au collectif de bien s’exprimer et éviter aussi de se mettre en danger. C’est simple, Gianluigi Donnarumma n’a absolument rien eu à faire sur sa ligne, avec zéro tir cadré concédé. Cela illustre autant l’impuissance qu’a eue le Real que la maitrise totale dans le jeu imposée par son hôte du jour. Le Real a été inoffensif, mais le Real a longtemps su se montrer discipliné pour faire le dos rond et résister aux attaques parisiennes. Certes, sans Courtois, la défaite aurait été plus conséquente, mais cette stratégie a fonctionné à une minute après. Dans trois semaines, on saura si les Merengue ont eu raison de jouer petit bras ou s’ils sont tout simplement inférieurs aux Parisiens.