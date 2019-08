Le 28 avril dernier, lors du match de la 34e journée de Ligue 1 entre Amiens et Strasbourg (0-0), elle était déjà devenue la première femme arbitre centrale d’un match de l’élite française. Et Stéphanie Frappart va faire encore plus fort mercredi soir à Istanbul, à l’occasion de la Supercoupe d’Europe, et du duel 100% anglais Liverpool-Chelsea.

Première femme désignée pour arbitrer une rencontre masculine majeure, la Francilienne de 35 ans, qui sera assisté par Michelle O'Neill et Manuela Nicolosi, alors que Cuneyt Cakir sera quatrième arbitre, "n’a pas peur de ce match. Car nous sommes toujours prêts pour n’importe quel match, a-t-elle confié devant les médias. Nous devons prouver physiquement, techniquement et tactiquement que nous sommes les mêmes que les hommes. Je n'ai pas peur de ça. Rien ne change pour moi."

Enfin ! Il était temps Jürgen Klopp



Une nomination saluée, également en conférence de presse, par les deux entraîneurs des formations de Premier League. "Ma réponse est: enfin ! Il était temps", a notamment indiqué un Jürgen Klopp "très heureux de faire partie de ce moment historique. Dans le monde actuel, je pense qu’il y a beaucoup de cas où on n’est pas assez intelligent pour prendre la bonne décision. Et là, c’en est vraiment une très, très bonne qu’une femme puisse enfin arbitrer un match très important devant des millions de gens."

Pour Frank Lampard, le nouvel entraîneur des Blues, c’est "une super nouvelle. Le jeu a beaucoup évolué à bien des niveaux. Et on a tous regardé la Coupe du Monde féminine cet été, et on a pu voir à quel point le football féminin était respecté. Nous essayons de faire des progrès, et il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Mais demain (mercredi, ndlr) sera un grand moment, car c'est un pas de plus dans la bonne direction."

Les joueurs, aussi, approuvent totalement cette décision, à l’image de Sadio Mané ou encore Virgil van Dijk, pour qui "parler du genre n’est pas pertinent. Si la qualité est là, et c’est le cas sinon elle n’aurait pas été désignée pour ce match, alors cela n’a pas d’importance. Si vous regardez son CV, vous verrez qu’elle a fait beaucoup de bons matches, et ils ont probablement pris la bonne décision. Et comme je l’ai dit, peu importe le sexe."



