Une Liga remportée en étant le meilleur buteur et la même chose en Ligue des Champions, sans oublier un titre en Ligue des nations avec les Bleus. La saison 2021-2022 de Karim Benzema a été riche de succès tant sur le plan individuel que collectif pour le capitaine des Merengue. Pourtant, à la veille d'entamer officiellement l'exercice 2022-2023 du côté d'Helsinki en Supercoupe d’Europe face à l'Eintracht Francfort (mercredi, 21 heures) l'attaquant a refusé de prendre la lumière. Sondé sur la possibilité qu'il se considère comme le meilleur joueur de la planète, il a répondu à sa façon. "Je ne suis pas dans cette optique, mais je suis dans celle de donner le maximum pour ce club chaque année. La saison dernière, j'ai fait une très bonne saison, mais le 'meilleur du monde' est quelque chose à définir par d'autres personnes. Je suis concentré sur mes propres affaires".

Benzema se situe à 3 titres du record de Marcelo

Celui qui a compris qu'il devait changer son "jeu" et son "ambition" après le départ de Cristiano Ronaldo à la Juventus Turin en 2018 a également exprimé son désir de repousser les limites, autant que possible, pour l'exercice à venir. "C’était une grosse saison car il y avait les trophées à la fin, mais c’est un nouveau challenge et je suis préparé mentalement pour faire beaucoup mieux", a-t-il indiqué à la presse aux côtés de Luka Modric. Avec 22 titres au compteur sous le maillot du Real Madrid, Benzema n'est plus qu'à 3 trophées des 25 remportés par Marcelo (record absolu) mais il a reconnu ne pas avoir "en tête" de dépasser le latéral brésilien (parti en juin dernier) préférant mettre en avant les choses réalisées pour l'équipe de Carlo Ancelotti.