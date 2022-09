Igor Tudor (entraîneur de l'Olympique de Marseille, en conférence de presse ) : "On a été un peu lents en début de match comme si on était impressionnés de jouer ce premier match à domicile. On a quand même perdu contre une équipe forte. N'oublions pas que nous avons joué trois matchs en une semaine, il y avait beaucoup de fatigue et ça explique aussi certaines passes ratées. Mais aussi les blessures, ce n'est pas humain de jouer autant. Le triple changement (avec les sorties de Gerson, Sanchez et Payet, ndlr), je l'ai réalisé parce que je voulais apporter quelque chose de différents. Les entrants ont tout de même apporté quelque chose."

Jordan Veretout (milieu de terrain de l'OM, au micro de Canal+ Foot) : "On ne peut pas toujours être déçu. On a montré un beau visage mais je pense que la première mi-temps n'était pas suffisante. En deuxième période on essaye de pousser, il manque ce dernier geste. Il va falloir continuer à bosser, tout n'est pas à jeter. Ce n'est pas suffisant pour la Ligue des Champions. On a perdu ce soir, on est déçus, il faut continuer. Je pense qu'on n'est pas loin (du niveau Ligue des Champions). On a le ballon, on joue bien, mais il faut surtout marquer des buts pour exister en Champions."



Daichi Kamada, milieu de terrain de l'Eintracht Francfort (dans des propos retranscrits par l'UEFA) : "L'entraîneur nous a dit de jouer avec notre style. Nous n'avons pas pu jouer notre style lors du dernier match, nous étions fatigués (défaite 3-0 face au Sporting, ndlr). Aujourd'hui (mardi, ndlr), nous avons montré le style de Francfort. Notre groupe est très difficile."



Valentin Rongier (milieu de terrain de l'OM, au micro de RMC Sport 1) : "On était coupés en deux, on avait un plan de jeu qui n’a pas fonctionné. Notre erreur c’est de ne pas avoir su nous adapter. (Sur sa passe décisive involontaire) J’essaye de contrer une passe en revenant dans mon camp, elle tape le bout de mon pied et va dans la course du joueur. (Concernant la série de défaites en Ligue des Champions) On n'y pense pas et heureusement pour nous car sinon on commencerait les matchs la peur au ventre".



Jonathan Clauss (piston de l'Olympique de Marseille, au micro de beIN Sport) : "Je n’ai pas d’explication. Je suis déçu, énervé, je suis beaucoup de choses, mais je n’ai pas d’explication pour l’instant… On a manqué d’énergie, de justesse, de beaucoup trop de choses pour un match de Ligue des Champions, donc voilà. Je vais dire que c’est une défaite méritée, même si je ne sais pas si elle l’est totalement. (…) On est tombés dans un trop gros faux rythme et on n’a pas réussi à mettre cette énergie et cet allant qui fait notre force depuis le début de saison. C’est très difficile ce soir. Forcément, on est des compétiteurs, donc cette défaite fait très, très mal".