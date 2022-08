🏆 #UCL

Le PSG a hérité de la Juventus Turin comme principal adversaire en phase de groupes de la Ligue des champions, selon le tirage au sort effectué jeudi à Istanbul. L'Olympique de Marseille a été relativement épargné en héritant des Allemands de l'Eintracht Francfort, des Anglais de Tottenham et des Portugais du Sporting Lisbonne. Le FC Barcelone et le Bayern Munich s'affronteront dans le choc du groupe C. Il s'agira du retour en Bavière de l'attaquant star Robert Lewandowski, quelques semaines seulement après son transfert en Catalogne en provenance du Bayern.