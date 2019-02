"On est tous très motivés et excités. Mais il n’y a pas d’impatience. Seulement beaucoup de motivation et d’excitation." A la veille d’un "match de rêve", dixit Houssem Aouar, entre l’OL et le FC Barcelone en 8e de finale aller de la Ligue des Champions, Bruno Genesio est apparu serein lundi au Groupama Stadium, où ses hommes vont donc en découdre avec Lionel Messi et sa bande.

"Plus on avance vers le match, plus j’ai l’impression qu’on est favoris pour la qualification…, a-t-il ensuite tempéré. Il faut rester mesuré et y croire, parce qu’on a les moyens de le faire. On a montré qu’on pouvait se hisser au niveau des très grandes équipes, je pense aux deux matches de City, des matches références, mais aussi aux deux matches contre Paris, qui est une équipe de Ligue des Champions."

Le marquage individuel "obsolète" contre Messi

Evidemment questionné sur la star argentine de la formation catalane, le technicien rhodanien avoue que "la réponse du marquage individuel est obsolète contre Messi. Mettre de la densité autour de lui peut réduire son influence, mais même avec de la densité, il est capable de faire des choses que personne ne fait." Ce qu’il a pu observer depuis les tribunes du Camp Nou, où il était présent samedi lors de la courte victoire du Barça contre Valladollid (1-0), sur un penalty d’un Messi moins rayonnant qu’à l’accoutumée.

"Mais quand Messi est moins bien, il donne deux balles de but et il marque un but. Si le gardien ne fait pas des arrêts extraordinaires, il peut marquer trois buts. Parce qu’il a un tel niveau d’habitude… Et même quand il est moins bien, c’est l’un des meilleurs joueurs du monde, si ce n’est le meilleur. Pour moi, c’est un génie du foot."

Un quintuple Ballon d’or qui devrait notamment retrouver Ferland Mendy dans sa zone mardi. Et l’ancien Havrais "est prêt", à en croire Aouar. "On connait ses qualités. On a conscience qu’il va faire face à un très grand joueur. Mais on a confiance en tous nos joueurs." Et de confiance, il ne faudra pas manquer pour faire tomber les hommes d’Ernesto Valverde, malgré l'absence d'un Nabil Fekir "qui va beaucoup manquer", concède son coéquipier.