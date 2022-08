Deux ans après une campagne européenne qui ne restera pas dans les cœurs, l'Olympique de Marseille remet le couvert pour cette édition 2022-23. Le club phocéen a glané son ticket pour rejoindre le gratin du football continental grâce à sa seconde place en Ligue 1 derrière le Paris Saint-Germain, la saison passée.

Un groupe abordable pour l'OM !

C'est un défi immense qui se présente pour l'Olympique de Marseille. Placée dans le chapeau 4, la formation d'Igor Tudor pouvait redouter le pire des scénarii avec un potentiel groupe de la mort. Mais à l'inverse, les vice-champions de France ont hérité d'un groupe abordable sur le papier. Ils ont été placés dans le groupe D aux côtés de Francfort, Tottenham et du Sporting.



Pour rappel, la première journée sera disputée les 6 et 7 septembre, tandis que la 6e et ultime journée de ce premier tour aura lieu les 1er et 2 novembre. Les matchs seront donc condensés sur deux mois.