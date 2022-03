Deux ans après avoir sorti Liverpool au même stade de la compétition, l’Atlético Madrid a remis ça ce mardi face à l’autre grand club du nord-ouest d’Angleterre. Les Rojiblancos se sont surpassés pour aller l’emporter à Old Trafford face à MU (1-0). Un succès dans lequel Antoine Griezmann a joué un rôle clé.

Griezmann a débloqué la situation

L’attaquant français signé un grand match. Et surtout, il a été décisif, en distillant un caviar à Renan Lodi à quatre minutes de la pause. Un centre parfait du Tricolore et le Brésilien n’avait alors qu’à mettre une tête smashée. Alors qu’il avait auparavant sorti une grande occasion de Rodrigo De Paul (16e), David De Gea n’a pu que s’incliner sur le coup.



Comme tous ses coéquipiers, « Grizou » a fait preuve d’une grande combativité tout au long de la partie. Poussés par leur bouillonnant coach Diego Simeone, les Madrilènes n’ont pas calculé leurs efforts afin d’annihiler les menaces adverses. Et cette fois, contrairement à ce qui avait été le cas au match aller (1-1), ils ont réussi à préserver leur avantage jusqu’au bout.

⏱ 90'+4' | M. United 0⃣-1⃣ Atleti





➡ DIRECTION LES QUARTS DE FINALE ❗❕



Un Ronaldo très discret

Devant son public, MU n’a pas assez appuyé pour espérer faire la différence. D’habitude, quand l’équipe patauge, elle s’en remet à sa star Cristiano Ronaldo. Mais, le Portugais s’est montré beaucoup moins inspiré que lors du match face à Tottenham le week-end dernier. Il ne s’est d’ailleurs créé aucune véritable occasion, si ce n’est en position de hors-jeu. Une fois n’est pas coutume, CR7 n’aura donc pas réussi à damer le pion à « El Cholo ».



Le Mancunien le plus dangereux a été le jeune Anthony Elanga (13e et 46e). Le Suédois a vu sa première tentative repoussée par… le visage d’Oblak, et la seconde passer hors cadre. Jadon Sancho (59e) et Diego Dalot (84e) ont aussi manqué de précision sur leurs tirs, tandis que Raphaël Varane a vu sa tête sortie habilement par Oblak (77e).





Au final, Manchester United a donc dû baisser pavillon. Le club mancunien ne verra pas les quarts de finale de la C1 et cette défaite signifie aussi une cinquième saison de suite sans trophée remporté. La fin de saison risque d’être très longue du côté d’Old Trafford... Pour l’Atlético, en revanche, cette qualification vient égayer une saison jusque-là moyenne. Les Colchoneros ont prouvé qu’ils pouvaient encore se hisser à des hauteurs très intéressantes pour peu que toute l’équipe tire dans le même sens. Ils rejoignent leurs voisins du Real dans le top 8 continental.