Retour réussi ! Après un passage éclair en Ligue Europa la saison passée, le FC Barcelone a retrouvé la Ligue des champions avec brio mercredi au Camp Nou, en étrillant comme attendu le modeste club tchèque du Viktoria Plzen 5-1 grâce à un triplé de sa recrue-star Robert Lewandowski. Le milieu Franck Kessié a ouvert la marque dès la 13e minute en déviant une remise de la tête de Jules Koundé sur corner, puis c'est Lewandowski, comme depuis le début de la saison, qui a porté les Blaugranas vers la victoire.

Le dernier Soulier d'or européen a d'abord ajusté une frappe du droit (34e), puis a profité d'un magnifique travail d'Ousmane Dembélé sur son aile droite pour doubler la mise : juste avant la pause (45e+3), l'ailier français a tricoté dans la surface, perdu le ballon, puis ajusté un tacle glissé parfait avant de déposer un ballon millimétré sur la tête du Polonais. Et avant l'ovation à sa sortie, "Dembouz" s'est encore illustré à la 71e, en déposant une sublime louche pour le 5-1 signé Ferran Torres dans la surface. Ferran est d'ailleurs à l'origine du coup du chapeau de Lewandowski : quatre minutes auparavant (67e), en pivot, il a remis un ballon au goleador, qui l'a brossé du droit direction la base du poteau droit.

"Lewy" régale, avant le Bayern

"Lewy" a encore régalé le public, avec notamment une délicieuse talonnade pour Pedri, qui a vu sa frappe repoussée in-extremis par Vaclav Jemelka (40e). L'ex-joueur du Bayern en est à 8 buts marqués en 5 matches officiels au Barça. Il livre toujours bataille à distance avec Karim Benzema, sorti blessé à la 30e minute la veille au Celtic Park, pour le rang de 3e meilleur buteur de l'histoire de la C1. "Lewy" (89 buts) compte trois unités d'avance sur "KB9" (86), qui a disputé 36 matches en plus en C1 (143 contre 107). Dans cette rencontre à sens unique, Xavi a quand même ragé : à la 24e, les Blaugranas se sont fait peur, car l'arbitre a sifflé pénalty et a sorti le carton rouge de sa poche à destination d'Andreas Christensen...

Mais le défenseur danois est resté au sol, victime d'un violent coup de coude de Jhon Mosquera. L'arbitre est donc allé revoir l'action, et a inversé sa décision, annulant le pénalty et sanctionnant finalement Mosquera d'un jaune. Le véritable sursaut viendra à la 44e, juste avant la réplique de Dembélé : alors que la défense blaugrana s'oublie sur un ballon traînant dans l'aile gauche, Jemelka centre et trouve la tête de Jan Sykora, qui réduit l'écart. Cette exhibition au Camp Nou est bienvenue pour oublier qu'il y a un an, les Catalans sombraient 3-0 en ouverture de la Ligue des champions 2021-2022 face au Bayern... que Lewandowski va retrouver dès mardi à Munich.