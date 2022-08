La moisson de titres du Real Madrid se prolonge. Après la Liga et la Ligue des Champions, les Merengue ont fait main basse sur la Supercoupe d’Europe. Un titre qu’ils ont conquis en Finlande à la faveur d’un succès contre les Allemands d’Eintracht (2-0). David Alaba et l’inévitable Karim Benzema ont été les deux buteurs de la partie.

Le Real à sa main

On jouait la 37e minute quand le défenseur autrichien a débloqué le score en faveur des siens. Monté aux avant-postes, il a profité d’une remise de Casemiro à la suite d’un corner pour surprendre Kevin Trapp de près. Une ouverture du score méritée pour les hommes de Carlo Ancelotti, même si les occasions franches ont été plutôt rares jusqu’à cette réalisation.

A 1-0, les espaces se sont libérés et le Real a pu se montrer menaçant plus souvent. Karim Benzema était tout proche de doubler la mise avant la pause (41e), avec une frappe de peu à côté du cadre. Et en début de seconde période, ce sont les Brésiliens Vinicius Jr (55e) et Casemiro (61e) qui se sont montrés dangereux. Ce dernier trouvant même la transversale sur l’une de ses frappes allemandes.

Benzema renoue avec ses bonnes habitudes

Côté allemand, les alertes dignes de ce nom se sont faites rares. Ayant eu toutes les peines du monde à approcher les buts de Thibaut Courtois, les vainqueurs de la dernière Ligue Europe ne se sont signalés qu’à travers un tir d’Ansgar Knauff (64e). Une alerte isolée et qui est intervenue juste avant le break madrilène. Et qui d’autre que Benzema pour sceller le sort de cette empoignade ? Sur une passe en retrait de Vinicius Jr, le Français réussissait le geste parfait au point de pénalty pour plier le suspense. Avec ce but inscrit, Benzema devenait seul deuxième meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid, devançant d’un pion son ex-coéquipier Raul Gonzalez (324 contre 323). Une bonne manière d’attaquer la nouvelle saison et de marquer d’autres précieux points pour la conquête du prestigieux Ballon d’Or.