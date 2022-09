"Je ne suis au courant de rien", a d'abord répondu Lloris à une question sur l'affaire Paul Pogba, qui dénonce des tentatives d'extorsion de fonds. "Ce qui m'inquiète le plus, ce sont les petits pépins physiques des uns et des autres. On aura besoin de nos meilleurs joueurs en novembre et j'espère qu'ils auront tous récupéré", a-t-il poursuivi. "J'espère que ça n'est pas trop grave pour Karim Benzema. Pour Paul Pogba, on sait que ses chances sont compromises", a-t-il ajouté. Le milieu de terrain de la Juventus Turin a été opéré lundi au genou droit. Le chirurgien italien qui l'a opéré a déclaré mercredi qu'il ne pourrait pas reprendre les entraînements collectifs avec son club avant une durée estimée à "huit semaines", soit d'ici la fin du mois d'octobre.

La Coupe du monde débute le 20 novembre au Qatar. Karim Benzema, sorti dès la 30e minute lors du match face au Celtic Glasgow mardi soir en C1, souffre lui d'une blessure à la cuisse droite de moindre gravité. Si le Real Madrid n'a pas communiqué sur la durée de son indisponibilité, sa présence avec l'équipe de France lors du rassemblement de la fin du mois de septembre est incertaine. L'équipe de France doit affronter l'Autriche le 22 et le Danemark le 25 septembre dans le cadre de la phase de groupes de la Ligue des Nations.