A 24 heures de leur opposition contre le PSG, l’équipe de l’Atalanta et son entraineur Gian Piero Gasperini s’attèlent-ils à enlever toute pression inutile pesant leurs épaules ? On pourrait le penser à l’écoute des propos tenus par le technicien italien lors de la conférence de presse d’avant-match. Ce dernier a tenu à souligner que le format choisi pour ces derniers matches de Ligue des Champions n’avantage pas vraiment son équipe. Par ailleurs, il a aussi évoqué l’état de son équipe, en dévoilant quelques détails concernant la préparation du match.

« L’Atalanta peut s’asseoir à la table des grands »



« Certains disent que c’est un avantage de jouer sur un match sec. Pas pour moi, a-t-il confié aux journalistes. Nous jouons toujours mieux nos deuxièmes matchs. On connaît alors notre adversaire, on le cerne plus facilement... Cette fois, nous devrons être prêts dès le premier match ». S'il aurait préféré avoir un filet lors de cette opposition, l’entraineur de la formation lombard a tout de même exprimé sa confiance envers ses troupes : « Je suis là aussi pour montrer qu’une équipe sans une grande expérience européenne peut aussi arriver en quarts de finale de Ligue des Champions. Avec du beau jeu, de l’enthousiasme, des valeurs. On prouve qu’une équipe comme l’Atalanta peut aussi s’asseoir à la table des grands »

Gasperini : "PSG, un match très difficile"

« On est dans les meilleures conditions mentales »



Il existe une grande interrogation par rapport à la fraicheur physique qu’afficheront les deux équipes lors de cette confrontation, sachant que l’Atalanta a été nettement plus sollicitée que Paris depuis la reprise de la compétition. Gasperini le sait, il l’a reconnu auparavant, mais aujourd’hui il préfère insister sur un autre aspect. « On arrive dans les meilleures dispositions mentales, a-t-il clamé. On a fait de très bons résultats qui nous permettent de jouer la C1 la saison prochaine. C’est un match de prestige, je me suis concentré sur notre équipe et sur le PSG évidemment. »

« Limiter l’efficacité de Neymar »



Avant de quitter l’estrade, l’ancien coach de l’Inter s’est aussi exprimé sur les individualités parisiennes. Concernant Kylian Mbappé, dont la présence reste douteuse, il a avoué qu’il préparait ses ouailles comme si l’attaquant français allait jouer : « C’est un joueur extraordinaire. On se prépare comme s’il sera sur le terrain demain. On verra bien, pour l’instant on ne sait pas ». Pour ce qui est de Neymar, il a également mis en avant son talent, tout en révélant qu’un plan était concocté pour tenter de réduire son impact : « C’est un des joueurs les plus forts au monde. C’est un problème pour tous ses adversaires. On pourra peut-être le mettre en position de défendre lui aussi quelques fois demain. Avec la concentration de tous les joueurs, je pense qu’on peut limiter son efficacité. »