PSG : Mbappé a effectué son premier entraînement complet

Kyllian Mbappe a effectué toute la séance avec le groupe parisien ce soir. Pour la première fois depuis sa blessure et à deux jours du quart de finale #PSG

— Loïc Tanzi (@Tanziloic) August 10, 2020

Neymar en numéro 10

L'espoir d'une présence de Kylian Mbappé face à l'Atalanta Bergame, mercredi soir en quart de finale de la Ligue des champions (21h) prend de plus en plus d'ampleur. Ce lundi, le PSG s'est entraîné dans l'optique de ce match du Final 8 de la fameuse compétition, à Faro, au Portugal.Et pour Kylian Mbappé, il y a eu une bonne nouvelle. En effet, alors qu'il reste incertain pour la rencontre en raison de sa blessure à la cheville en finale de Coupe de France contre Saint-Etienne,"L'attaquant français a effectué toute la séance avec le groupe, sans exercices individuels, contrairement à Layvin Kurzawa., précise le média. Neymar, lui, a occupé une position axiale de numéro 10 durant la séance, derrière un duo Sarabia-Icardi. Thomas Tuchel a insisté sur les relances courtes depuis l'arrière, ne voulant pas avoir recours à des longs ballons.Il reste désormais à savoir quel rôle aura Mbappé dans la rencontre face aux italiens, troisièmes du championnat en Serie A. Le verdict va bientôt tomber même si l’hypothèse de voir le natif de Bondy sortir du banc semble de plus en plus grande.