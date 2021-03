Zidane, son choix pour Benzema vs Mbappé, Haaland et CR7

Qualifié ce mardi pour les quarts de finale de la Ligue des champions après sa double victoire face à l'Atalanta Bergame (0-1, 3-1), le Real Madrid a une fois encore pu compter sur son buteur maison. Auteur de sa soixante-dixième réalisation personnelle dans la compétition, Karim Benzema n'a pas loupé ce rendez-vous et a reçu les félicitations de son entraîneur.

Alors que les noms de Kylian Mbappé, Erling Haaland, et plus récemment Cristiano Ronaldo, sont régulièrement cités pour venir renforcer la formation merengue, Zinedine Zidane a encensé KB9 au micro de RMC Sport : "Depuis qu'il est là, il ne fait que progresser et on ne sait pas où il va s'arrêter. Dans le jeu, il est exceptionnel et dans le jeu, il n'y a pas beaucoup de joueurs capables de maitriser le ballon comme il le fait."

"On profite de Karim Benzema"

Quant à savoir qui il préfèrerait voir arriver parmi les différents attaquants cités, "Zizou" s'est montré ravi de ce qu'il avait actuellement : "Pour le moment, on a Karim Benzema, et on profite de Karim Benzema". Une association du Tricolore avec l'une des pépites montantes du football mondial, voire la reformation de son binôme avec CR7, ne viendrait toutefois rien gâcher à l'histoire.