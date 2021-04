Vinicius dans l’histoire du Real

Souvent décrié pour ses performances en dents de scie depuis qu'il a rejoint le Real Madrid, Vinicius Jr. a offert une belle réponse à ses détracteurs en signant ce mardi une performance de choix. Face à Liverpool en quart de finale aller de la Ligue des champions (3-1), le Brésilien a inscrit deux buts et est entré dans les anales du club merengue.

En signant ce doublé décisif, Vinicius Jr. est devenu le plus jeune joueur de l'histoire du Real Madrid à inscrire deux buts lors d'une rencontre de phase à élimination directe de C1. Vingt ans et huit mois pour l'attaquant madrilène qui rappelle qu'il est encore très jeune et que son potentiel évolutif est encore énorme.

Ballotage favorable

Victorieux chez lui face aux Reds, le Real Madrid a quant à lui profité à plein de la performance de son joueur et se retrouve en ballotage très favorable avant le match retour qui se déroulera le mercredi 14 avril prochain. Vinicius Jr. aura peut-être l'occasion de confirmer une fois de plus son talent en devenir.