Van Dijk: ''Messi est le meilleur joueur du monde''

Les supporters de Liverpool chérissent Virgil van Dijk, ils peuvent passer des heures et des heures à entonner la chanson qu’ils ont écrite en hommage à leur défenseur. Ils n’ont pas été déçus, samedi soir, puisque le colosse néerlandais a de nouveau été crucial lors du sacre des Reds contre Tottenham (2-0), en finale de la Ligue des champions. Du coup, le meilleur (et le plus cher) défenseur central du monde peut-il gagner le Ballon d’or en fin d’année ? La question se pose.

L’intéressé, interrogé à ce sujet après la rencontre, a un avis tranché. "Je pense que Messi est le meilleur joueur du monde, il devrait gagner le Ballon d’Or. Donc je n’y pense pas. Mais si je le gagne, je prends ! Messi devrait le gagner. Il est le meilleur au monde, qu’importe s’il est en finale ou non", a rétorqué l’ancien joueur du Celtic et de Southampton, qui a d’ailleurs croisé le chemin de "La Pulga" en demi-finales de la C1, pour une remontada mémorable (3-0, 4-0).

Aussi impressionnant soit-il sur les terrains de Premier League et de Ligue des champions (mais aussi sous le maillot des Oranje, qui s’apprêtent à disputer le Final Four de la Ligue des nations, ndlr), Virgil van Dijk a évidemment très peu de chances de remporter la distinction décernée par France Football. Il faut remonter à 2006 pour voir un défenseur couronné, avec un Fabio Cannavaro qui avait soulevé la Coupe du monde cette année-là. Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, respectivement champion d'Espagne et d'Italie, devraient recevoir le plus de votes.