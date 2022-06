UEFA : Un "tournoi d'ouverture" avant la Ligue des Champions dès 2024 ?

Encore un peu plus de matchs dans le calendrier ? D'après les informations de L'Equipe, l'UEFA aurait une nouvelle idée afin de remplir ses caisses. Le quotidien sportif explique que l'instance européenne de football devrait lancer dès la saison 2024-2025 un "tournoi d'ouverture" avant l'entame de la campagne de Ligue des Champions. Ce tournoi annuel verrait sur le devant de la scène "le vainqueur de la saison précédente et trois autres équipes très performantes", d'après le document de l'appel d'offres adressé aux diffuseurs pour la période 2024-2027.

4 matchs aux États-Unis ?

Si les détails de ce tournoi "seront confirmés par l'UEFA en temps voulu", L'Equipe indique que le format de ce tournoi annuel est déjà connu puisque "quatre matchs (deux demi-finales, un match pour la troisième place et une finale)" sont au programme. Afin de mettre en avant le prestige de la Ligue des Champions, ces 4 matchs devraient se disputer lors de la mi-août, très probablement aux États-Unis. En outre, selon le "package A2" qui met en vente ce "tournoi d'ouverture", on apprend que l'UEFA aurait pris la décision "d'ajouter une programmation événementielle le jeudi".

Vers une nouvelle formule de la Supercoupe d'Europe

Alors qu'à partir de 2024, la Ligue des Champions sera disputée par 36 clubs, contre 32 aujourd'hui, il est possible que la Supercoupe d'Europe connaisse une modification de formule. Ce trophée, qui met habituellement aux prises le vainqueur de la Ligue des Champions à celui de la Ligue Europa pourrait, à partir de 2024, voir s'affronter le vainqueur de la Ligue Europa et celui de la Ligue Europa Conférence...