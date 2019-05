Tottenham-Lloris: "Trouver l'énergie, la bonne intensité"

Tottenham pourra s'inspirer de Liverpool qui a réussi à renverser le Barça (4-0) malgré un revers en demi-finale aller (0-3). Battus à domicile par l'Ajax (0-1), les Spurs doivent renverser la situation à Amsterdam ce mercredi en demi-finale retour pour se hisser en finale de la Ligue des champions.

"L’Ajax a pris de l’avance au match aller. La seule façon de passer, c’est de gagner le match retour. On va préparer le match en ce sens, essayer de trouver l’énergie, la bonne intensité dans notre performance et apprendre du match aller parce que nous n’avions pas réalisé le match auquel on s’attendait", a reconnu Hugo Lloris en conférence de presse.