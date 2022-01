The Best : Les trois finalistes pour le titre de joueur de l'année dévoilés

Un doublé pour Lewandowski ?

Après les gardiens (Gianluigi Donnarumma, Edouard Mendy et Manuel Neuer), les entraîneurs (Pep Guardiola, Thomas Tuchel et Roberto Mancini), on connaît désormais les trois finalistes pour le titre de joueur de l'année 2021 dans le cadre des prix Fifa The Best.Pour rappel, la cérémonie se déroulera le 17 janvier prochain à Zurich, au siège de la FIFA.. En 2020, le buteur du Bayern Munich s'était imposé devant Cristiano Ronaldo et Lionel Messi lors des prix Fifa The Best, même si il n'avait pu obtenir de Ballon d'Or, étant donné que la récompense individuelle avait été annulée en raison du coronavirus. En ce qui concerne les votes, ils sont réalisés par un représentant des médias de chaque pays membre de la FIFA, ainsi que par les entraîneurs et capitaines de chaque équipe nationale. Les critères de sélection, eux, sont les performances sportives ainsi que la conduite sur et hors du terrain.. Le prix Fifa The Best existe depuis 2016 sous ce nom. Auparavant, il était connu sous le nom du "joueur Mondial de la FIFA" décerné de 1991 à 2009, mais n'existant plus suite à la fin du partenariat entre France Football et la Fifa pour le Ballon d'Or, repris par le magazine.