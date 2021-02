Tension et insultes, ça a été chaud entre Piqué et Griezmann

Le huitième de finale aller perdu ce mardi par le FC Barcelone face au Paris Saint-Germain (1-4) va laisser des traces. Étouffés par Kylian Mbappé et ses partenaires, les Catalans n’ont presque jamais été en mesure d’inquiéter leurs adversaires. En état de siège constant et incapables de défendre correctement, les pensionnaires du Camp Nou se sont totalement désunis. Un fait mis en lumière au cours d’une scène étonnante entre Gérard Piqué et Antoine Griezmann.

Visiblement exaspéré par l’absence de replis défensif de sa ligne d’attaque, le défenseur redevenu titulaire après plus de deux mois d’absence, s’en est pris à ses coéquipiers : « On est putain de trop haut. Ça fait chier ! Putain mais merde, allez !« , a-t-il alors lancé haut et fort, comme le relate RMC. Une invective que n’a pas du tout goûtée Antoine Griezmann, le Français répliquant aussi sec : « Tranquille, tranquille. Allez, arrête de crier. Tranquille. » A ce moment, la tension est montée d’un cran.

Un clash qui résonne

Dans un stade vide où aucun mot n’échappe à quiconque, les deux hommes sont montés dans les tours. Relance de Piqué : « Griezmann, ça fait chier ! » Réplique poétique du Français : « La ch***e à ta mère !« . Contre-attaque pas plus inspirée de l’Espagnol : « Non, toi la ch***e à ta mère« . Puis, un moment de lucidité de Gérard Piqué qui a décidé de calmer les choses en redevant plus pédagogue : « On est en train de souffrir et tu nous laisses comme ça« . Un manque de cohésion qu’il faudra gommer au match retour pour éviter de couler encore plus profondément.

Pochettino : "Mbappé, un joueur de classe mondiale"