Ligue des Champions - Mbappé et le PSG mettent le Barça à terre !

Prodigieux débuts: pour sa première au Camp Nou, Kylian Mbappé a remporté son bras-de-fer contre la superstar argentine Lionel Messi avec un triplé, et a permis au Paris SG de repartir de Barcelone avec une victoire précieuse en 8e de finale aller de Ligue des champions mardi (4-1). L'explosion d'une jeune étoile face au déclin d'une légende: malgré l'ouverture du score sur penalty du sextuple Ballon d'Or Messi (27e), Mbappé a répliqué avec son premier triplé en C1 (32e, 65e, 85e), et a enfin signé son match référence sur le plan continental, pour permettre au PSG de prendre une sérieuse option pour les quarts de finale. Moise Kean a également participé à la leçon du PSG, avec un but de la tête à la 70e à la reprise d'un coup franc de Leandro Paredes au second poteau. Assistera-t-on à une "remontada" bis ? En 2017, Paris avait remporté l'aller 4-0 avant de s'écrouler 6-1 au match retour...

Cette fois-ci, l'opération est encore plus corsée pour les Catalans, qui devront tenter de remonter ce débours au Parc des Princes le 10 mars. En l'absence de Neymar (blessé), tous les projecteurs étaient braqués sur ce duel entre la Pulga (puce) argentine et le prodige français... Mais le poing rageur de "Leo" sur la célébration de son but n'a pas effrayé le jeune champion du monde français. Et c'est bien Mbappé, du haut de ses 22 ans, qui en est sorti vainqueur. Il a d'abord répliqué avec une frappe combinant puissance et toucher (32e), puis a enchaîné avec un autre but sur un ballon dont il a hérité dans la surface après un dégagement manqué par Gerard Piqué (65e), et a parachevé son récital avec un ballon brossé de l'intérieur du pied droit après une chevauchée de Julian Draxler (85e).

Messi, la fin ?



Un match référence pour Mbappé et tout le PSG sur le plan continental, face à une des équipes les plus emblématiques de la scène européenne... mais qui est en pleine décadence, à l'image de son impuissant capitaine, Lionel Messi. C'est d'ailleurs la première fois que le Barça perd cette saison alors que Messi a marqué un but. Le capitaine catalan, en fin de contrat en juin prochain et qui a été l'objet de nombreuses spéculations concernant sa venue au Paris SG l'été prochain, a transformé ce penalty sévère concédé par Layvin Kurzawa pour un accrochage avec Frenkie de Jong dans la surface... mais le trio franco-argentin du Barça, Ousmane Dembélé - Lionel Messi - Antoine Griezmann, ne s'est pas montré assez incisif pour espérer l'emporter.

Cette nouvelle désillusion continentale, six mois après le terrible 8-2 encaissé par les Catalans en quart de finale de C1 face au Bayern Munich à Lisbonne, finira-t-elle de convaincre Messi de quitter son club de toujours ? Ce qui est sûr, c'est que quatre ans après la "remontada", la "Pulga" (puce) et son jeune héritier Mbappé ont décidément envie de faire durer la rivalité entre le Paris SG et le Barça, avec un nouvel épisode épique le 10 mars prochain à Paris, pour le match retour...