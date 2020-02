Sergi Roberto (Barça) indisponible 3 à 4 semaines

Tout comme le Real Madrid, privé d’Eden Hazard, le FC Barcelone vient d’enregistrer une défection en vue du Clasico de la semaine prochaine. Le club blaugrana a fait savoir ce dimanche que Sergio Roberto est amoindri par un problème musculaire au niveau de la cuisse droite. Il sera à l’arrêt entre trois et quatre semaines et manquera donc le choc contre le rival merengue (1e mars), mais aussi l’opposition face à Naples en Ligue des Champions (mardi prochain).

❗ BREAKING NEWS | MEDICAL ANNOUNCEMENT



@SergiRoberto10 has injured an adductor muscle in his right thigh

🔗Full story: https://t.co/A6yuxDXc8D pic.twitter.com/QKHkLd8XMn

— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 23, 2020