Sancho, le coup de mou

Lucien Favre n’avait pas, mais alors pas du tout aimé. Lors du choc de la Bundesliga entre le Bayern Munich et le Borussia Dortmund (4-0), le 9 novembre dernier, Jadon Sancho n’avait passé qu’une grosse demi-heure sur la pelouse de l’Allianz Arena. Il avait alors été remplacé par Raphaël Guerreiro, après 36 minutes insipides. "Il n’était pas blessé. Il s’est entraîné vendredi. Je devais faire quelque chose par rapport à ce que je voyais et pour être honnête, ce que je voyais n’était pas bon", avait ensuite expliqué son entraîneur, à l’heure d’évoquer cette sortie prématurée.





La saison dernière, le technicien suisse ne pouvait pourtant que couvrir d’éloges celui qui avait débuté cet exercice 2018-2019 en tant que remplaçant, avant de finir meilleur passeur de Bundesliga avec 14 offrandes, assorties de 12 buts. Et si l’ailier anglais de 19 ans, débarqué dans la Ruhr en 2017 en provenance de Manchester City, a aussi bien entamé cette nouvelle saison, lui qui est deuxième meilleur passeur de l’élite allemande (6 passes décisives) et a trouvé le chemin des filets à quatre reprises, dont vendredi dernier contre Paderborn, les choses se sont un peu compliquées depuis. Notamment car il ne se montre pas toujours irréprochable.

Déjà sanctionné



Il y a quelques semaines, il avait ainsi été privé du match contre le Borussia Mönchengladbach, car il était revenu en retard dans son club après avoir pris part aux deux rencontres qualificatives à l’Euro 2020 de la sélection anglaise, en République Tchèque et en Bulgarie. Et il avait également écopé au passage d’une sanction financière. "Jadon est un bon garçon et parfois il teste les limites. Nous n’avons pas pris notre décision à la légère mais il n’y avait pas d’alternative possible. Nous sommes responsables de la bonne santé de l’équipe", se justifiait alors son directeur sportif, Michael Zorc, rappelle ESPN.





Très convoité, notamment par Manchester United, celui qui compte déjà 11 sélections, pour 2 buts, avec les Three Lions, a tout intérêt à vite se remettre à l’endroit, alors qu’un déplacement périlleux au Camp Nou l’attend mercredi soir. Un choc de Ligue des champions où Sancho aura l’occasion de se montrer, ce qui pourrait contribuer à sauver la tête de son entraîneur. Car en cas de déroute face au FC Barcelone, Favre, plus que jamais sous la menace, devrait être contraint de quitter l’actuel 6e de Bundesliga.