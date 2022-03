Real Madrid : Toni Kroos apte pour le PSG ?

Toni Kroos disponible face au PSG ? C'est ce qu'affirme Mundo Deportivo, qui rapporte que l'Allemand s'est entraîné avec le groupe lors de la séance d'entraînement de Madrid ce matin. Si les choses restent en l'état, Carlo Ancelotti, l'équipe médicale du club et lui-même auront la certitude qu'il peut faire partie du groupe pour ce huitième de finale retour de Ligue des champions.

Rassurant pour Toni Kroos Kroos s'est blessé à l'entraînement mardi dernier après s'être froissé le muscle ischio-jambier de la jambe gauche. Il a tout fait pour se remettre sur pied entre-temps et, bien qu'il ait manqué la défaite de samedi contre la Real Sociedad, il semble qu'il sera rétabli à temps. L'Allemand est un élément clé du milieu de terrain d'Ancelotti et son importance est accrue par le fait que Casemiro est suspendu pour le match. S'il est en mesure d'épauler Luka Modric dans l'entrejeu, il faudra décider si Eduardo Camavinga ou Fede Valverde sera le troisième homme dans cette rencontre cruciale.