Real Madrid : Le message de Kroos au PSG

Le Real Madrid est très motivé à l'idée de faire la différence face au PSG. Défait le 15 février dernier sur la pelouse du Parc des Princes en 8ème de finale aller de la Ligue des Champions (1-0), le club madrilène avait alors affiché un niveau très bas, tant sur le plan collectif qu'au niveau de certaines individualités. En premier lieu, Toni Kroos était apparu bien loin de ses standards, comme Luka Modric à ses côtés. Le milieu de terrain âgé de 32 ans n'a eu aucun mal à avouer que son équipe n'avait pas su se hisser à la hauteur de l'événement. "Je pense que l’on peut dire que nous avons été moins bons pendant au moins 75 minutes. Nous avons très mal joué derrière et, lorsque nous réussissions à sortir,, a-t-il commenté dans son podcast hebdomadaire "Lober, tout simplement", qu'il anime avec son frère.Le champion du monde 2014 est même allé plus loin, parlant d'une mentalité peu habituelle du Real, vainqueur de 13 Ligues des Champions. "Le match ne s’était pas bien passé. C’est pourquoiFort heureusement pour le club madrilène, Kylian Mbappé n'a marqué qu'une fois lors du match aller et cela a donné de l'espoir à Kroos dans l'optique du retour, le 9 mars prochain au Bernabeu. "C’est un résultat qui peut être transformé, surtout à domicile. Nous avons de grands espoirs pour le match retour. Nous avons encore 90 minutes et, bien sûr, nous allons tout donner", a-t-il assuré., le groupe entraîné par Carlo Ancelotti n'a plus que deux matchs devant lui pour monter en régime avant de retrouver le PSG. Le premier se déroulera samedi sur la pelouse du Rayo Vallecano (18h30) puis le second aura lieu le 5 mars prochain face à la Real Sociedad.