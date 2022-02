Real Madrid : Le mea culpa d'Ancelotti après la défaite face au PSG

Un mea culpa pour Carlo Ancelotti. Défait mardi soir sur la pelouse du Parc des Princes en 8ème de finale aller de la Ligue des Champions face au PSG (1-0), le Real Madrid n'a pas offert une image très glorieuse. Vainqueur à 13 reprises de la plus prestigieuse des compétitions de clubs, le Real essuie de nombreuses critiques, "justifiées" aux yeux de l'entraîneur italien. "Je veux être honnête : on a très mal joué contre le PSG. L'approche était mauvaise, ça n'a pas marché et j'en suis responsable. Mais on peut changer le résultat en se battant, en souffrant, un 1-0 n'est pas si mauvais, en fait c'était la meilleure chose de mardi, de rester là-dessus. Nous avons trois semaines pour trouver comment y remédier", a-t-il indiqué ce vendredi en conférence de presse dans des propos relatés par AS.

"Benzema, notre attaquant titulaire, est de retour"

Le natif de Reggiolo a reconnu que les heures après la défaite face au club de la capitale avaient été compliquées, autant pour lui que pour le président (Florentino Pérez). "Nous avions le même sentiment : nous étions blessés. L'image était mauvaise et c'est ce qui fait le plus mal. Personnellement, mercredi c'était très compliqué, hier j'étais mieux et aujourd'hui, déjà avec beaucoup de confiance", a estimé Ancelotti. Désormais tourné vers la réception du Deportivo Alavés (samedi, 21 heures), il pourra compter sur Karim Benzema, qui a disputé 87 minutes lors du match face au PSG alors qu'il n'avait plus joué depuis le 23 janvier dernier en raison d'une blessure. "Benzema, notre attaquant titulaire, est de retour. Il est arrivé à Paris et maintenant il va mieux. Il va nous aider à résoudre ce problème (de finition devant le but, ndlr).





Saluant la "personnalité des joueurs pour se sortir de cette situation", Ancelotti a expliqué que le Real Madrid, habitué à évoluer en bloc bas lors des derniers mois, allait modifier son approche. "Nous en parlons au sein du staff, le fait d'avoir insisté sur le bloc bas nous a peut-être fait oublier que nous pouvions nous en sortir en pressant l'adversaire. Oui, nous y travaillons, sur la possibilité de presser devant. Nous allons essayer de le faire lors des prochains matchs."