Real Madrid - Casemiro : "Il m'est impossible d'arrêter Messi tout seul"

Adversaire de Lionel Messi durant de nombreuses années en Liga, Casemiro va retrouver le septuple Ballon d'Or à l'occasion des huitièmes de finales de Ligue des Champions entre le PSG et le Real Madrid (15 février-9 mars). Avant la première opposition sur la pelouse du Parc des Princes, il s'est confié auprès du magazine espagnol Panenka au sujet de l'absence de Messi en Liga, et la menace certaine qu'il représentera pour l'équipe entraînée par Carlo Ancelotti. Alors que le numéro 30 du club de la capitale semble monter en puissance, comme l'a démontré son match dimanche à Lille - 1 but et 1 passe décisive lors du succès 1-5 de sa formation - Casemiro a exprimé ses pensées à son sujet.

"Si vous aimez le football, vous aimez Messi"

"S on absence se remarque, tout ce qu'il a représenté pour Barcelone se remarque. C'est un joueur dont tous ceux qui le voient tombent amoureux.. Si vous aimez le football, vous aimez Messi. Il fait partie des trois meilleurs de l'histoire. Après avoir quitté le Barça et, en ce moment de transition, on voit à quel point il était important pour l'équipe. C'est pourquoi il est une icône du club", a jugé Casemiro, pas forcément surpris par le démarrage poussif du club catalan en Liga donc.



Auteur de seulement 2 buts en Ligue 1, Messi sait être bien plus habile dans la reine des compétitions européennes, avec 5 buts en 5 matchs dont une superbe frappe face à Manchester City, le 28 septembre dernier (2-0). Aux yeux du Brésilien, le Real Madrid sera prêt pour lui faire face, même si il faudra pour cela que les troupes d'Ancelotti démontrent une union importante. " Il reviendra au Bernabeu dans peu de temps, mais nous serons préparés. Parce qu'il m'est impossible d'arrêter Messi tout seul. Les coéquipiers devront m'aider. Contre le PSG, on verra un grand match", a-t-il estimé.



Par ailleurs, il est revenu sur l'impact de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo dans l'histoire du jeu, voyant un avant et un après assez tranché. " Messi et Cristiano ont transformé le football. Avant les meilleurs buteurs de la saison marquaient 20 ou 25 buts. Et ces deux-là arrivent et commencent à en marquer 40, 50 ou 60. Cela semblait impossible. Ils ont changé ce sport", a commenté le milieu de terrain.