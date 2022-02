Jouera, jouera pas contre le PSG ? Et si oui, combien de temps ? Karim Benzema n’a évidemment pas trop donné de pistes à ce sujet. D’abord parce qu’il ne le sait probablement pas véritablement, et pour une autre raison que l’on peut comprendre.



L’avant-centre et meilleur buteur du Real ne souhaite pas donner trop d’infos à un adversaire que son équipe affrontera mardi soir au Parc des Princes en huitième de finale aller de la Ligue des champions.



« On aura un entraînement pour voir comment je me sens et si je peux jouer demain (mardi) », a déclaré l’international français, cité par RMC Sport, ce lundi à Paris devant la presse.

Eviter à tout prix la rechute

KB9 avait commencé son propos en assurant qu’il allait mieux. Touché aux ischio-jambiers le 23 janvier, Karim Benzema a confié également qu’il se sentait prêt à jouer « à 100% dans ma tête, mais maintenant il faut voir sur le terrain. »



L’ancien de l’OL a rappelé que le staff ne prendra aucun risque qui puisse occasionner une rechute et une nouvelle blessure. Le Real pense à préserver toutes ses chances avant le 8e retour en Espagne, le 9 mars.